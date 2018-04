Deel dit artikel:











Noordelijke bedrijven zoeken kennis en klanten op de Hannover Messe De Hannover Messe (foto: RTV Drenthe)

HANNOVER - Het is zo ongeveer de grootste techbeurs van Europa. De Hannover Messe. En op die beurs staan verschillende Noordelijke bedrijven.

Geschreven door Andries Ophof

Resato uit Assen bijvoorbeeld. Het bedrijf staat in een hal met allemaal andere bedrijven die zich bezig houden met duurzame energie en waterstof.



Veel belangstelling voor waterstof

En dat is precies de plek waar Resato de aandacht van nieuwe klanten probeert te trekken, zo zegt Francois Hemmerlin. "Je ziet nu allemaal nieuwe bedrijven komen op de beurs die zwaar investeren in de waterstofmarkt. Dat doen ze niet als ze er geen markt in zien."



Resato houdt zich bezig met het onder druk zetten van het waterstofgas, zodat je het kan tanken. De Duitse automobielindustrie is nogal huiverig en is vooral gericht op de 'oude brandstoffen'. Maar Mercedes staat er met een model dat elektrisch rijdt en op waterstof. Een doorbraak.



Duitsland is bijna onze grootste afzetmarkt

Een ander Drents bedrijf op de vakbeurs in Hannover is Rademakers Gieterij uit Klazienaveen. Rademakers is misschien wel het meest bekend van de putdeksels. Maar ze doen meer. Zo leveren ze gietijzeren onderdelen aan de landbouwsector en de automobielindustrie. Dat maken ze van ijzer afval.



Duitsland is een belangrijke markt voor Rademakers volgens Bert van de Belt. "We halen hier misschien wel de helft van omzet." De Hannover Messe is dan ook een belangrijke beurs. "Er komt een nieuwe beurs aan in Stuttgart. Dat doen we even niet. Vorig jaar hebben we hier veel klanten weggehaald. Dat hopen we dit jaar ook te doen."



'Ondernemen in Drenthe'

Morgenavond in 'Ondernemen in Drenthe' een uitgebreid verslag vanaf de Hannover Messe. Het programma is te zien na het nieuws.