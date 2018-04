Dodelijk ongeluk op de N48 bij Zuidwolde [update]

ZUIDWOLDE - Op de N48 ter hoogte van Zuidwolde is een bestuurder om het leven gekomen bij een verkeersongeluk.

Een auto botste aan het einde van de middag op een kleine vrachtwagen. De chauffeur van de auto overleed ter plaatse. Bij het ongeluk werden voertuigen van politie, brandweer, ambulancezorg en een traumahelikopter ingezet.De politie meldt dat de bestuurder van de kleine vrachtwagen is aangehouden, omdat hij ervan verdacht wordt de aanrijding te hebben veroorzaakt. De bijrijder van de vrachtwagenchauffeur is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er was ook nog een derde auto betrokken bij het ongeluk, maar de bestuurder van deze auto bleef ongedeerd.De N48 is vanwege onderzoek afgesloten tussen knooppunt Hoogeveen en Zuidwolde. Het verkeer wordt omgeleid. De weg is naar verwachting tot 21.00 uur afgesloten.