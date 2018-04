Zwaargewonde bij botsing op N48 in de buurt van Zuidwolde

ZUIDWOLDE - Op de N48 ter hoogte van Zuidwolde is tegen het einde van de middag een auto op een kleine vrachtwagen gebotst.

De brandweer moest de zwaargewonde chauffeur van de auto bevrijden. Ook was er een traumahelikopter ter plekke. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. De politie doet momenteel onderzoek.De N48 is afgesloten tussen Balkbrug en Zuidwolde. Het verkeer wordt omgeleid.