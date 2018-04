Deel dit artikel:











Groeiend aantal buitenlanders naar Drenthe De vakantieaccommodaties in Drenthe zijn in trek bij Vlamingen en Duitsers (foto:Camping Drentsheerlijk)

ASSEN - De accommodaties zijn in de meivakantie goed gevuld in onze provincie. Dat komt mede door een toename van toeristen uit België en Duitsland.

Hotel de Oringer Marke in Odoorn is daar met een bezettingsgraad van 98 procent een van. Klaasjan Niezing van het hotel zegt dat ze met name meer Duitsers verwelkomen. "We hebben leuke fiets- en wandelacties uitgezet en deze zijn veel door hen geboekt, inclusief kaartjes voor het Hunebedcentrum en museumdorp Orvelte. Ook is een verblijf in combinatie met een bezoek aan Wildlands in trek."



Paas- en herfstvakantie

Bij het Hof van Saksen in Rolde en vakantiepark Westerbergen in Echten komen voornamelijk Nederlanders. Daar zit het in de meivakantie helemaal vol. "We zien een toename van de Duitse en Belgische gasten maar die komen vooral in de paasvakantie en de herfstvakantie", aldus Martijn Meppelink van de Westerbergen.



Elly van Zanten van camping 'd Olde Kamp in Annen klaagt evenmin. "Onze bezetting is heel goed zegt ze. "De huisjes zijn allemaal vol en we hebben voor de camping veel reserveringen. Als het weer goed is zitten we vol."



Familie uit verre landen

Bij de dagattracties wordt ook een groeiend aantal zuider- en oosterburen verwacht. "We schatten de bezoekersaantallen hetzelfde als vorig jaar maar zien veel meer Duitsers en Vlamingen een bezoek aan het Hunebedcentrum brengen", zegt Harrie Wolters, adjunct directeur. "Ook zien we steeds meer mensen in familieverband uit verdere landen. Vooral dit laatste is nieuw voor ons."