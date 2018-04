Deel dit artikel:











Eise van der Sluis nieuwe directeur LTO Noord Eise van der Sluis (foto: SNN)

ZWOLLE - Land- en Tuinbouw Organisatie Noord heeft een nieuwe directeur. Eise van der Sluis komt aan het roer van de organisatie te staan.

Van der Sluis (49) gaat vanaf 1 september aan de slag bij LTO Noord. Hij volgt Roland Kip op die de organisatie begin dit jaar verliet. Van der Sluis komt over van Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). "Onder zijn leiding is het SNN verder uitgegroeid tot een moderne, digitale dienstverlener", aldus een woordvoerder.



Samenwerking

LTO Noord-voorzitter Jakob Bartelds kijkt uit naar de samenwerking met Van der Sluis: "De vereniging LTO Noord kijkt continu naar vernieuwende manieren om de belangenbehartiging voor agrarisch ondernemers goed uit te voeren. Daarbij toetsen we wat leden verwachten. In dit proces gaat Eise zonder twijfel een stimulerende rol spelen."