Emmen positief verrast door ommezwaai windmolenbouwers locatie Pottendijk

EMMEN - De gemeente Emmen is positief verrast vanwege het feit dat windmolenbouwers Raedthuys en Yard ineens wel windmolens beneden de 150 meter op locatie Pottendijk bij Nieuw-Weerdinge kunnen bouwen. Dat schrijft zij in een brief aan de twee windmolenontwikkelaars.

Eerder wilden de twee ontwikkelaars dit niet, omdat het in hun ogen niet rendabel genoeg was. Door dalende windturbineprijzen en de mogelijkheid om mee te gaan in de subsidieronde van dit najaar, biedt dat de ontwikkelaars volgens hen meer mogelijkheden.Akkerbouwer en initiatiefnemer Jeroen Deddens kwam in januari op eigen houtje met een plan bij de gemeente Emmen voor locatie Pottendijk. Dit plan omvat zeven windmolens in combinatie met zonne-energie.Er moet voor die locatie nog ruim 21 MegaWatt ingevuld worden, van de in totaal 50,5 MegaWatt. Dit willen Raedthuys en Yard nu dus op zich nemen.De gemeente Emmen ziet op dit moment twee opties voor Raedthuys en Yard. Apart van het plan van Deddens één koers gaan varen of de plannen laten aansluiten bij het plan van Deddens, genaamd Energiepark Pottendijk.Met het oog op gebrek aan afstemming met omwonenden (de ontwikkelaars liepen vorig jaar oktober weg) en de complexiteit van de vergunningaanvraag, acht de gemeente Emmen de subsidieverstrekking in het najaar niet haalbaar. Daarnaast is er afstemming met de provincie Drenthe geweest en die wil geen vertraging.Het lijkt erop dat Raedthuys en Yard hun plan moeten afstemmen op het initiatief van Deddens. Als de ontwikkelaars dit willen, dan is Energiepark Pottendijk bereid om onderzoeken en informatie te delen zodat Raedthuys en Yard invulling kunnen geven aan de rest van locatie Pottendijk, schrijft de gemeente.Deddens en zowel Raedthuys en Yard krijgen binnenkort van de gemeente Emmen een uitnodiging om te praten over een gecombineerde ontwikkeling van Pottendijk.