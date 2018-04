Guido Rink volgt beoogd wethouder Raymond Wanders op als fractievoorzitter PvdA Emmen

EMMEN - Guido Rink uit Emmer-Compascuum wordt de nieuwe fractievoorzitter van de PvdA in Emmen.

Hij volgt daarmee Raymond Wanders op, die voorgedragen is als wethouder in het nieuwe college van Emmen.De 37-jarige Rink volgde in 2016 Ton Sleeking op in de Emmer gemeenteraad en was destijds commissielid. "Ik ben er ontzettend trots op dat de fractie mij als opvolger van Raymond heeft gekozen", zegt hij.Als Bouke Arends en Raymond Wanders definitief toetreden tot het nieuwe college, nemen Henk Sulmann en Jeroen Mulder hun plekken in de raad in.