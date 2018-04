Mini-autootjes vullen plein in oude dierentuin Emmen

EMMEN - Je kunt er bijna niet meer omheen als je het plein bij de speeltuin in de oude dierentuin op loopt: acht autootjes.

Het initiatief komt van Bianca Behrendt en Harrie Gepken. Tijdens een vakantie op Tenerife zagen zij bestuurbare autootjes voor kinderen van twee tot zes jaar. "Dit moet ook in Emmen", zeiden zij.En zo gezegd, zo gedaan. Vanaf vandaag zijn de kleine mini-autootjes te huren, op de plek waar eerst paviljoen Nimmerzat zat. Voor een klein bedrag kunnen kinderen tien minuten in een autootje rondrijden. De auto wordt bestuurd door een volwassene.Gistermiddag werd MyFirstCar feestelijk geopend door wethouder Jisse Otter. Een stuk of vijf kinderen reden rond in de wagentjes, mini-versies van een audi, jeep of een MiniCooper. "Het is echt superleuk", gierde een meisje, rondrijdend in een mini-mercedes.