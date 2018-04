SP Drenthe: Politiek moet ingrijpen bij Treant

ASSEN - De Socialistische Partij in Drenthe vindt dat de politiek moet ingrijpen bij Treant Zorggroep. Volgens de partij houdt de trammelant bij Treant maar niet op.

"Dit keer gaat het om het verdwijnen van 93 arbeidsplaatsen . Ongeloof, woede en verdriet. Omdat Treant 15 miljoen euro zegt te moeten bezuinigen, zet men het mes in de eigen organisatie. Crisismanagement over de ruggen van het personeel. Waarbij de vraag is, of de kwaliteit van de zorg daarmee voor de inwoners van Groningen en Drenthe nog wel gewaarborgd kan zijn", aldus SP-fractievoorzitter Wim Moinat en SP-Statenlid Philip Oosterlaak.Volgens de partij gaat het bij Treant van kwaad tot erger. "Zonder ingrijpen van de politiek is er in de nabije toekomst geen zicht op verbetering. De SP heeft de minister al herhaaldelijk op de situatie bij Treant gewezen. Dat zullen we opnieuw doen. Ingrijpen is wat ons betreft noodzakelijk. Hoeveel tekens aan de wand zijn nog nodig? We vinden dat de gemeentelijke en provinciale politiek nu echt op moet houden weg te kijken. In gesprek blijven met deze zorgreus is onvoldoende. Aanpakken! Zorg dat de ziekenhuiszorg in onze regio overeind blijft", aldus Moinat en Oosterlaak.Al eerder pleitte de SP voor meer zeggenschap van provincie en gemeentes over de ziekenhuizen van Treant in Hoogeveen, Emmen en Stadskanaal.