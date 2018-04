Gemeente Emmen gaat aan de slag met wateroverlast Nieuw-Weerdinge

EMMEN - De gemeente Emmen gaat in gesprek met Plaatselijk Belang als het gaat om de wateroverlast in het dorp.

Meerdere stoepen zakken weg en putten komen daardoor omhoog.Bewoners deden hun beklag tijdens de laatste jaarvergadering van Plaatselijk Belang. Volgens voorzitter Willem Katoen is hun kritiek terecht. "De buurt die in de jaren ’70 is gebouwd, zakt weg op de veengrond. Het moet hier opgehoogd worden", zei hij begin deze week, na een inspectieronde door het dorp. Inwoners hebben naast wateroverlast ook last van schimmelvorming."We zijn op de hoogte van de problematiek", antwoordt wethouder René van der Weide op vragen van de SP-fractie, die opheldering wil."We gaan met bewoners en de erkende overlegpartners in gesprek om de problemen in kaart te brengen en op te lossen", zegt Van der Weide. "Door de media-aandacht is dit in een stroomversnelling gekomen en wij zien dat als een uitnodiging. De afspraak zal snel gemaakt worden."Fractievoorzitter Wim Moinat wilde ook weten of er een verband is tussen de slechte waterafvoer en het grond waterbeheer op het oude Gero-terrein. Volgens Van der Weide is dit niet aan de orde.