Beknelde koe gered in Dalerpeel De beknelde koe werd vakkundig door de brandweer gered (foto: Van Oost Media) (foto: Van Oost Media) (foto: Van Oost Media) (foto: Van Oost Media) (foto: Van Oost Media) (foto: Van Oost Media)

DALERPEEL - Een koe die gezellig was gaan wandelen, kreeg daar vanmiddag al snel spijt van. Het beest was namelijk met een achterpoot onder een boom bekneld geraakt.

Gelukkig voor de koe, gestrand in het natuurterrein van Het Drentse Landschap in Dalerpeel, was er een attente wandelaar in de buurt. Bij toeval kwam ze het dier tegen. De vrouw belde de dierenpolitie, die de melding doorgaf aan de brandweer.



De plek waar het dier in nood verkeerde lag op enkele honderden meters van de Steigerwijk. Na aankomst werd de koe vakkundig uit haar benarde positie bevrijd. Het dier bleek ongedeerd en begon direct rustig van het aangesleepte hooi te eten.