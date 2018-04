Deel dit artikel:











Uitslagen inhaalduels zondagvoetbal: GOMOS laat kans op koppositie schieten, Dalen stopt reeks Gieten en KSC pakt periodetitel Bekijk hier alle uitslagen van vanavond

VOETBAL - Vanavond stonden er veel inhaalduels op het programma in het zondagvoetbal. In de 2e klasse K kon GOMOS de koppositie grijpen als er werd gewonnen bij Oerterp, maar dat lukte niet. Sterker nog, de club uit Norg verloor met 4-2. Bovendien kreeg Guido Koolen twee gele kaarten en dus rood.

Stadspark blijft door de nederlaag van GOMOS koploper in de 2e klasse K met 47 punten uit 20 duels. GOMOS staat op 46 uit 20.



In de 3e klasse C ontving de nummer 2 van deze klasse, Dalen, de ploeg in vorm en dat is Gieten. Op sportpark 't Grootveld werd het 2-0 voor de ploeg van trainer Bert Doldersum. Voor Gieten betekent de nederlaag de eerste verliespartij na 8 duels. Marijn Verdoold en Hilco Koster waren de doelpuntenmakers. Dalen heeft nu 51 punten uit 20 duels. Koploper is Dalfsen met 53 punten, maar dan uit 21 wedstrijden.



In de 4e klasse D leed koploper WKE'16 punteverlies in de stadsderby tegen Bargeres: 1-1. De nummer 2, Titan, profiteerde (2-1 winst bij DSC'65) en verkleinde de achterstand op WKE'16 tot 6 punten. Bovendien heeft Titan een duel minder gespeeld.



In de 5e klasse F pakte KSC vanavond de 1e periodetitel door met 6-0 te winnen bij JVV. De ploeg van trainer Johan Hollen kwam door de zege ook weer een stap dichterbij het kampioenschap. De voosprong op de naaste belager, De Treffer'16, bedraagt al 12 punten (KSC speelde wel een duel meer dan De Treffer'16).



Bekijk hieronder alle uitslagen vanavond:



1e klasse F

Bergum - GAVC 2-1



2e klasse K

Oerterp - GOMOS 4-2



2e klasse L

Olyphia - Stadskanaal 1-0

Valthermond - Lemelerveld 0-1

Germanicus - Dedemsvaart 3-1



3e klasse A

Nieuw Roden - Helpman 2-5



3e klasse B

VAKO - Kwiek 0-3

Siddeburen - ASVB 0-1

SVZ - Annen 1-2

ZNC - Veendam 1894 0-5

HSC - Muntendam 1-3

ZFC Zuidlaren - Wildervank 1-3



3e klasse C

SVV'04 - Musselkanaal 3-3

HODO - OVC'21 0-3

Dalen - Gieten 2-0

Sleen - Weerdinge 1-0

CEC - EMMS 4-0



3e klasse D

DIO Oosterwolde - Akkrum 0-1

Lemmer - Renado 1-2

Dwingeloo - FC Oldemarkt

Jubbega - Trinitas 3-0

Mildam - Wijster



4e klasse C

Sellingen - Westerwolde

Alteveer - Gieterveen 1-2

Bellingwolde - FVV 4-2

MOVV - Heiligerlee 5-1

Harkstede - Pekelder Boys 1-1



4e klasse D

DSC'65 - Titan 1-2

Bargeres - WKE'16 1-1

EHS 85 - Zwartemeerse Boys 3-1

Schoonebeek - DVC'59 1-1



4e klasse E

Steenwijk - sv Pesse 1-2

Oranje Zwart - Old Forward 3-2

Ruinen - VENO 0-4

BEW - SC Balkbrug 2-2



5e klasse A

DOS 63 - Ulu Spor

Scheerwolde - Blankenham 4-0



5e klasse C

Diever/Wapse - Sport Vereent 1-2

Sportclub Makkinga - VWC 1-6

Houtigehage - Oosterstreek 0-1



5e klasse D

Yde de Punt - Zevenhuizen 3-0

Warffum - FC Amboina 0-0

Froombosch - Kloosterburen 3-2



5e klasse E

DWZ - WEO 4- 1

BNC - Meeden 1-2

Oldambtster Boys - Bareveld 2-6

THOS - Drieborg 2-2



5e klasse F

SVBC - Gasselternijveen 1-3

Buinerveen - EEC 3-2

JVV - KSC 0-6

Zandpol - VIOS Oosterhesselen 3-2