Voor 6 miljoen euro minder winkels en een sterke binnenstad Meppel

MEPPEL - De gemeente Meppel gaat zes miljoen steken in de binnenstad. De provincie helpt met twee miljoen euro. De plannen en mogelijkheden zijn omvangrijk. In het kort is dit de opdracht: minder vierkante meter winkels en meer beleving en groen in de binnenstad.

De twee miljoen van de provincie is bedoeld om het winkeloppervlak te verkleinen . Door de economische crisis en de opkomst van online-shoppen is het winkelgedrag anders geworden. Meppel steekt ook zelf twee miljoen in deze opdracht. In totaal gaat het om duizenden vierkante meters winkeloppervlak. In veel steden, waaronder Meppel, staat winkelruimte langdurig leeg "Een grote slag zijn we al aan het maken in winkelcentrum de Keyserstroom. Daar verdwijnen veel vierkante meters. Op de plek van de V&D komt een bioscoop en horeca. We zouden ook graag het winkeloppervlak in De Swaenenborgh zo’n ontwikkeling zien. Dat is compleet, omdat boven dat winkelcentrum particuliere woningen zitten", zegt wethouder Roelof Pieter Koning.Ook het aantal winkels in de aanloopstraten naar het centrum zal volgens Koning moeten verminderen. Dat betekent niet dat daar geen winkels meer mogen zitten, maar de wethouder wil die straten wel graag verkleuren naar meer een woonfunctie. Koning denk dat als die ontwikkeling eenmaal op gang is, het zal gaan versnellen. "Het kernwinkelgebied moet sterker worden."De overige twee miljoen gaat naar meer beleving en vooral meer groen in de binnenstad. Koning: "Denk bijvoorbeeld aan de nieuwbouw op de Kromme Elleboog, daar komt een parkeergarage waardoor het Prinsenplein en Groenmarkt autovrij worden gemaakt. Met dat plein moeten we dus iets." Verkiezingswinnaar Sterk Meppel wil heel graag de gracht verder doortrekken het centrum in. De gemeenteraad heeft dat onderwerp over de verkiezingen heen getild."Ik ga niet vooruitlopen op de coalitieonderhandelingen. Met twee miljoen graven we geen gracht open en het grootste deel van de zes miljoen is vooral om het kernwinkelgebied te versterken en er voor te zorgen dat er meer geld in de kassa’s van de ondernemers daar terecht komt. Als het openbreken van een gracht daar toe bij draagt, wie weet", aldus Koning. Insiders verwachten dat het openbreken van de gracht geen breekpunt zal zijn in de collegeonderhandelingen.Het binnenstadsplan zal de komende jaren in delen worden uitgevoerd.