Alleen bij goed plan Bleekerseiland Meppel verkopen

MEPPEL - De gemeente gaat haar deel van het Bleekerseiland nu niet verkopen en samen met de toekomstige eigenaar van het andere deel onderzoeken hoe ze het markante schiereiland in de Binnenstad kunnen ontwikkelen. De gemeente laat een bureau daarvoor scenario’s ontwikkelen.

"Daarbij worden de kernkwaliteiten van het Bleekerseiland meegenomen. Aan de status van de monumentale panden wordt niet getoornd", liet wethouder Henk ten Hulscher aan de gemeenteraad weten. De wethouder liet ook weten geen bezwaar te hebben tegen verkoop van het deel van Bleekerseiland dat in bezit is van Woonconcept. Na de zomer wil Ten Hulscher met plannen naar de gemeenteraad.Als uit de zoektocht een goed plan komt voor het totale Bleekerseiland waar college en raad heil in zien, sluit de wethouder niet uit dat het gemeentelijke deel van het schiereiland alsnog wordt verkocht. Ten Hulscher is ook bereid dat dan eventueel te doen voor minder dan de aankoopprijs van 1,3 miljoen euro, negen jaar geleden "Woonconcept en de gemeente dachten tien jaar geleden door het Bleekerseiland te kopen een goede deal te sluiten en het te ontwikkelen. Bijkomend later doel was te voorkomen dat het markante stukje Meppel door een projectontwikkelaar helemaal volgebouwd zou zorgen. Als er nu een mooie ontwikkeling komt met een stadshotel aan de straatzijde en een recreatieve functie voor Meppel aan de waterzijde, moet je je consequenties trekken over de verkoopprijs.” Volgens Ten Hulscher krijg je geen 1,3 miljoen euro meer terug als je het gemeentelijke deel verkoopt.De gemeente en Woonconcept kochten ooit het samen de twee delen van het Bleekerseiland. Prijs: 2,6 miljoen, beiden betaalden de helft. Simpel gezegd: Woonconcept is eigenaar van de gebouwen en grond aan de voorzijde, de gemeente is eigenaar van de rest van het braakliggende schiereiland in de binnenstad. Ontwikkelingen kwamen de afgelopen tien jaar niet van de grond. De Meppeler ondernemersclub M20 wil nu via stichting de Kinkhorst het Bleekerseiland ontwikkelen met een stadshotel.Woonconcept zette haar deel van het Bleekerseiland onlangs te koop op Funda. Niet voor de ooit betaalde prijs van 1,3 miljoen euro, maar voor nog geen 5 ton. Ingewijden zeggen dat de woningcoöperatie ervan af wil omdat je er toch nooit meer 1,3 miljoen voor krijgt en Woonconcept het geld dat ze er wel voor kan krijgen dan kan steken in het beheer en verbeteren van haar huurwoningen. Het verlies moet maar genomen worden.Daar zet de Huurders Vereniging Meppel vraagtekens bij, want op die manier betalen de huurders van woonconcept het verlies van 8 ton. Ook bij D66 in Meppel fronsten ze de wenkbrauwen, want in de Funda-advertentie van Woonconcept werden ook het gemeentelijk deel van het Bleekerseiland aangeboden. Bovendien vreest D66 dat ook het gemeentelijk deel uiteindelijk voor veel minder dan de aanschafprijs over de toonbank zal gaan Wethouder Henk ten Hulscher beantwoorde in de gemeenteraad de vragen over het gemeentelijk deel.D66 fractievoorzitter Jeannette Bos is blij met de toezegging dat de wethouder na de zomer met plannen naar de gemeenteraad komt en dat het gemeentelijke deel nu niet wordt verkocht. Maar tevreden is Bos nog niet. "De strook met panden van Woonconcept aan de voorzijde is zo smal en de panden zo klein, als je daar wat wil ontwikkelen heb je aan die grond waarschijnlijk niet genoeg. Daarachter ligt de grote landlong die van de gemeente is, het lijkt me toch dat alles tegelijkertijd ontwikkeld moet worden."Bleekerseiland is een historisch schiereiland in de binnenstad tussen twee restanten van grachten. De familie Massier verkocht in 2009 het gebied en de huizen aan de gemeente en Woonconcept. Zo werd voorkomen dat het historische stuk binnenstad werd verkocht aan projectontwikkelaars die er huizen konden gaan bouwen. Op het Bleekerseiland staan een Rijkmonument en een gemeentelijk monument waaronder een historische stadsboerderij. Voor de verkoop van de stadsboerderij, een Rijksmonument, is toestemming van het Ministerie van OCW nodig.Lees en kijk ook: Aanpak Bleekerseiland in Meppel: 'We moeten het nu gewoon doen'