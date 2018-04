Deel dit artikel:











Koningsvliegeren in Schoonebeek: 'Door papa zit mijn vlieger in een boom' Twee meisjes laten een vlieger op in Schoonebeek (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman) Vliegers in de lucht in Schoonebeek (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

SCHOONEBEEK - In Schoonebeek begonnen de feestelijkheden rond Koningsdag gisteravond al met het traditionele Koningsvliegeren. Op een terrein net buiten het dorp lieten bijna 20

Geschreven door Jeroen Kelderman

kinderen zelf gemaakte vliegers op.



"Op mijn vlieger heb ik een eenhoorn getekend", zegt Noëlle. Het waait gisteravond niet zo hard en daarom hebben de meeste kinderen problemen om hun vlieger in de lucht te krijgen. Bij sommigen zit het touw in de knoop, Milika heeft de pech dat haar vlieger in een boom belandt.



Vlieger in de boom

"Mijn vader wilde hem oplaten, maar stond te dicht bij de boom", vertelt Milika. "D'r komt nu iemand met een hengel om de vlieger eruit te krijgen." Het is een kwartiertje werk, maar dan is het probleem opgelost en kan de scholiere verder met vliegeren. "We gaan hier elk jaar naartoe, omdat het leuk is."



Als het donker is geworden zijn in de lucht een aantal fel verlichte vliegers te zien. In een feesttent speelt een band live muziek en er is een verlichte tuin, waar je in rond kunt wandelen. Ook vandaag is er op het feestterrein in Schoonebeek van alles te doen. Om 08.00 vanmorgen begon een vrijmarkt en er is een optocht met versierde fietsen.