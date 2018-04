Deel dit artikel:











'Wilt u een kopje koffie?' 'Wilt u een kopje koffie?' (foto: RTV Drenthe/Andries Ophof)

HOOGEVEEN - "Ik ga niet gauw naar de horeca om een kop koffie te drinken, dat doe ik liever thuis. Het is mij te duur. Ik mag graag mensen kijken, maar om daarvoor een kopje koffie te kopen, nee."

Dat zegt Willemien Martens. Willemien is cliënt bij de voedselbank. Op Koningsdag kan ze misschien wel haar slag slaan op de vrijmarkt, maar een terrasje zit er niet in.



Toch kan Willemien binnenkort naar de horeca, dankzij een actie van de Hoogeveense Uitdaging. Bij vijf cafés konden mensen de koffie dubbel betalen als ze wilden. De extra opbrengst betekende een extra koffiekaartje voor de voedselbank. 'Uitgestelde Koffie' heet de actie toepasselijk.



Uitgestelde Koffie

Delia Bremer en Myrthe Strijker overhandigden donderdagmiddag 309 Uitgestelde Koffiekaartjes aan Mariel van der Meer van de voedselbank. Delia Bremer: "De Hoogeveense Uitdaging brengt bedrijven en maatschappelijke organisaties bij elkaar en we hebben allerlei acties. Voor de voedselbank bijvoorbeeld ook een zeilactie, maar nu dus de Uitgestelde Koffiekaartjes. We proberen Hoogeveen gewoon mooier te maken met dit soort initiatieven."



De actie is rond de kerst gehouden. Volgens Delia Bremer is dat omdat mensen dan toch wat vrijgeviger zijn. Het leverde 309 kaartjes op voor de 127 gezinnen die van de voedselbank gebruik maken. "Vaak wordt in die tijd van alles weggegeven en komt alles tegelijk. Daarom overhandigen we de kaartjes nu, zodat mensen er tot de zomer gebruik van kunnen maken."



Welkome afwisseling

Mariel van der Meer denkt dat de kaartjes gretig zullen worden afgenomen door de cliënten van de voedselbank. Van der Meer: "Dit is fantastisch. Het is een welkome afwisseling naast de pakketten die we elke week uitreiken. Het zijn toch gezinnen die heel weinig hebben te besteden, dus wat is er leuker om dan ook een keer op een terras te zitten als je weinig geld hebt."



Patricia de Jonge loopt net met een paar tassen vol weg bij de voedselbank als de overhandiging van de kaartjes plaats vindt. Ze vindt het een goede actie: "Ik vindt het hartstikke fijn. Nou moet je alles twee drie keer omdraaien voordat je met de kleine eens wat doet. Ik ga nooit naar de horeca. Ik zou wel vaker zo'n actie willen hebben."



Verdeelsleutel

De voedselbank gaat nog een verdeelsleutel maken voor de koffiekaartjes en dan volgende week bij de voedselpakketten de kaartjes overhandigen aan de cliënten. Delia Bremer hoopt in december een nieuwe Uitgestelde Koffiekaartjes-actie te organiseren en dan met met meer deelnemende horeca-ondernemingen