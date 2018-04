Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

ASSEN - De festiviteiten van Koningsdag zijn achter de rug, tijd voor het weekend. Wij hebben een aantal tips voor uitstapjes voor je op een rij gezet.

Fietsen en archeologie komen zaterdag samen bij de archeologische fietstocht die om 10.30 uur start in Dwingeloo (bij de muziekkoepel). Vanaf daar gaat de route via Lhee naar het Dwingelderveld. Tijdens de tocht van 12 kilometer wordt gestopt bij interessante plekken die je terugbrengen naar duizenden jaren geleden, toen er ook al mensen in Lhee woonden. De fietstocht is minder geschikt voor jonge kinderen.Hoewel openluchtbad De Boskamp in Westerbork al een voorschotje nam, door vanwege het warme weer het bad alvast op 18 april te openen, gaat het zwemseizoen zaterdag echt van start. In heel Drenthe gaan de openluchtzwembaden weer open! Zin in een frisse duik? Fris is het zeker dit weekend, maar dat zal de echte waterratten niet tegenhouden.Meer dan vijftig originele Fiats 500 zijn zaterdag te zien in Dalen. Er wordt een toertocht gehouden vanuit het Zuidoost-Drentse dorp. Het vertrek is tussen 10.00 en 10.30 uur bij Museummolen Jan Pol in het dorp. Rond 15.00 uur worden de kleine Italiaanse auto's terugverwacht bij de molen.Niet voetbal, maar muziek is de grootste passie van Johan Derksen, bekend van onder meer Voetbal Inside. Zijn hart ligt bij de blues. Voor zijn theatertour heeft hij de beste Nederlandse bluesvocalisten en -muzikanten verzameld. Zij schotelen de bezoekers van De Nieuwe Kolk zaterdagavond de klanken voor van onder meer Muddy Waters, B.B. King, John Lee Hooker en The Rolling Stones.In Smilde wordt zaterdagavond stilgestaan bij slachtoffers van conflicten waar dan ook ter wereld, zoals het Nationaal Comité 4 en 5 mei omschrijft. Dat gebeurt door middel van een Herdenkingsconcert in De Rank. Thema is Het jaar van het Verzet. Het optreden wordt verzorgd door Concertkoor en -orkest Drenthe onder leiding van Hoite Pruiksma.Wandelgroep De Eekhof houdt zondag in Ekehaar de 13e Broekstreker Stertocht voor wandelaars en nordic-walkers. Deelnemers kunnen vanaf de start dorphuis De Eekhof één, twee, drie of vier routes lopen. Na iedere gelopen route kom je terug in het dorpshuis en ontvang je desgewenst de volgende route. De volgorde van de routes staan op de website . Inschrijven kan vanaf 6.45 uur in het dorpshuis aan de Oal Diek in EkehaarOude stripboeken, servies, speelgoed; de lijst van de spullen die te vinden zijn op de braderie in Roden is oneindig. Struin lekker langs de spulletjes en wie weet, kun je nog iets leuks op de kop tikken. Het evenement vindt zondag vanaf 11.00 uur plaats op het terrein aan de Norgergweg. Aan de overkant van de straat ligt een groot parkeerterrein.Liefhebber van countrymuziek? In de Gouverneurstuin in Assen wordt zondagmiddag het festival Country in de tuin gehouden. Er is onder meer een optreden van countryband Ramblin’ Boots, een linedancing-demonstratie en lekkere hapjes zijn te krijgen bij de American Foodtruck.Zin om op kraamvisite te gaan? Zondag kan dat bij de schaapskudde in Orvelte, want dan is het lammetjesdag! Tussen 11.00 en 16.00 uur is er voor iedereen limonade, koffie, thee en natuurlijk beschuit met muisjes. Samen met de herders mogen de kinderen de lammetjes knuffelen. De schaapskooi is te vinden op Schapendrift 2 in Orvelte.Zondag wordt op het Marktplein in Emmen de derde editie van Emmen Goes Eco gehouden. Tijdens de koopzondag is er tussen 13.00 uur en 17.00 uur van alles te beleven op het plein. Er is een eco-fair, er zijn duurzame voertuigen te zien en workshops te volgen en demonstraties te zien van onder meer yoga en mantradans. Kinderen kunnen broodjes bakken, wat moois voor Moederdag maken of een workshop Flinties maken volgen.