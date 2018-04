Deel dit artikel:











Zon en kans op paar lichte buien op Koningsdag Houd rekening met een paar buien op Koningsdag (foto: ANP/Bart Maat)

ASSEN - Op deze Koningsdag moeten we rekening houden met een paar lichte buien. Gelukkig is het het grootste deel van de dag droog.

"Vooral in de ochtend is het erg mooi weer met een stralende zon", zegt RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag. Deze verstopt zich in de middag achter hoge bewolking, waarna er vooral in de namiddag in de westelijke helft van Drenthe lichte buien zullen vallen. Naar verwachting wordt het zo'n 14 tot 15 graden.



In de avond zal het weer even droog zijn, maar de bewolking houdt stand, zegt Van der Zwaag. "'s Nachts gaat de temperatuur behoorlijk onderuit en koelt het af naar minimaal 7 à 8 graden."



Morgen is er wederom veel bewolking en vallen er verspreid over de dag de nodige buitjes. Tussendoor zijn er droge perioden. Zondagochtend is het droog, maar daarna laat de bewolking zich wederom zien en komen er buien.