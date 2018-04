Landgoed Rheebruggen: havezate afgebroken voor bouwmateriaal

Het Landgoed Rheebruggen bij Uffelte is jarenlang in handen van de adel geweest. De oudste berichten over het gebied dateren uit 1382.

Op het landgoed stond ook een havezate. Het Huis Rheebruggen is in 1550 gebouwd en in 1835 weer afgebroken. "Dit was puur een financiële overweging", vertelt Jermo Tappel van Stichting Het Drentse Landschap. "De bouwmaterialen waren meer waard dan wat de verhuur van de havezate opleverde. In de omgeving zie je in boerderijen nog wel bouwmaterialen die van de havezate afkomstig zijn, zoals sluissteentjes en ossenogen."Van de vroegere havezathe zijn alleen de gracht en de oude boomgaard nog aanwezig. Het Landgoed Rheebruggen ligt op een keileem- en zandopduiking omringd door uitgestrekte vochtige groenlanden. Het middel­eeuwse woord Rhee of Rede staat voor waterloop en riet.Vlakbij de havezate mochten de edellieden pachtboerderijen bouwen om geld te verdienen. Naast de oude havezate werd de Meijershof gebouwd. Deze boerderij is mogelijk 16e eeuws en is vandaag de dag nog steeds in gebruik, als vakantiewoning," vertelt Jermo Tappel.Ook zijn er veel wandelrouten rond het gebied. Een drie kilometer lange gemarkeerde wandelroute start vanaf het informatiepaneel langs de weg van Ansen naar Uffelte midden op het landgoed. Ook is er een mooie fietsroute die langs Rheebruggen komt.