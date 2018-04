In beeld: Koningsdag in Drenthe

ASSEN - Het is Koningsdag, dus werden vanochtend de oranje versiersels weer uit de kast gehaald, zijn overal zolders opgeruimd en spullen uitgezocht om te verkopen op de vrijmarkt.

Overal in Drenthe wordt met allerlei festiviteiten gevierd dat koning Willem-Alexander - die vijf jaar op de troon zit, 51 is geworden.Fotografe Kim Stellingwerf legde de feestvreugde vast in Assen.