Groeten uit Grolloo: Jos Hooiveld moet zich niet laten misbruiken Groeten uit Grolloo over Jos Hooiveld (Foto: RTV Drenthe)

WARMING-UP - In de Warming-Up geeft Johan Derksen iedere vrijdag, in de rubriek 'Groeten uit Grolloo', zijn ongezouten mening over de sport met een Drents tintje.

In verband met met een documentaire over Kjeld Nuis deze week geen column op tv, maar wel op internet. Deze keer gaat het over Jos Hooiveld.



Derksen is jaloers op de carrière van Hooiveld. Waar 'de snor' alleen in Nederland actief was, heeft de in Zeijen geboren verdediger bij een aantal mooie buitenlandse clubs gespeeld.



Maar nu bij FC Twente wordt Hooiveld zelfs als spits gebruikt en dus zegt Derksen: "Laat je niet langer misbruiken. Ga lekker terug naar Zeijen, heerlijk een kop koffie op het terras bij café Hingstman en de groeten uit Grolloo."