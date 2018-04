EU beschermt bij met verbod op bestrijdingsmiddelen

ASSEN - Goed nieuws voor de bijen. EU-lidstaten zijn het eens geworden over een verbod op enkele soorten bijengif. De bestrijdingsmiddelen worden in de landbouw gebruikt om gewassen te beschermen, maar zijn gevaarlijk voor de bijen, die weer noodzakelijk zijn voor de bestuiving van het gewas.

Dat meldt de NOS . De bestrijdingsmiddelen worden neonicotinoïden genoemd. Het gaat om de drie meest gebruikte: imidacloprid, clothianidine en thiamethoxam.De bijenpopulatie is de afgelopen jaren sterk afgenomen. Voor Greanpeace was dit reden om de lidstaten op te roepen om het verbod op bijengif in te voeren. "Een baken van hoop. Eindelijk luisteren onze regeringen", zegt activistennetwerk Avaaz.Nederland schaarde zich achter het voorstel van de Europese Comissie. Maar is alleen voor een verbod van de middelen in de buitenlucht en niet in kassen. Het buitenverbod gaat eind van het jaar in.