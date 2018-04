Tweede Kamer neemt motie aan tegen onkruidverdelger

ASSEN - De Tweede Kamer heeft gisteren een motie over een gedeeltelijk verbod op glyfosaat aangenomen. De chemische stof zit in onkruidverdelger Roundup.

Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot van D66 diende de motie in om het aantal chemische middelen in de landbouw terug te dringen, meldt RTV Oost In het voorstel staat het verzoek om glyfosaathoudende middelen voor het gebruik van kalenderspuiten, resetten van grasland te verbieden.Het chemische middel dat onkruid verdelgt, veroorzaakt gele akkers. Boeren gebruiken Roundup veel in deze tijd van het jaar om grasakkers dood te spuiten.Eerder liet LTO-Noord al weten dat de agrarische sector streeft om in 2030 gifvrij te werken.