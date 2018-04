Politie zoekt samenwerking met computernerds in Noord-Nederland

ASSEN - De politie Noord-Nederland wil samen met ICT-bedrijven de strijd aan gaan tegen het toenemende aantal gevallen van cybercrime.

Plaatsvervangend politiechef Ronald Zwarter zegt dat tegen Samenwerking Noord , een netwerkorganisatie op het gebied van informatie technologie (IT). “We willen daarom met de ICT-organisaties en -bedrijven in het Noorden kijken of we kunnen samenwerken in de bestrijding ervan. Samenwerking Noord zou daar ook een mooie overkoepelende rol in kunnen spelen”, aldus Zwarter.In de netwerkorganisatie zijn onder andere scholen, gemeenten, overheidsinstellingen en commerciële bedrijven vertegenwoordigd. “Er is hier gigantisch veel ICT-kennis voorhanden die voor allerlei toepassingen bruikbaar is, ook voor de opsporing, voorkoming en bestrijding van digitale dreigingen”, aldus Zwarter, die hoopt dat Noord-Nederland een toonaangevende regio kan worden als het gaat om de bestrijding van cybercrime.In het Noorden vinden volgens de politie steeds meer gevallen van digitale oplichting, afpersing en diefstal plaats. De politiechef vermoedt dat het aantal meldingen dat bij de politie wordt gedaan nog maar het topje van de ijsberg is. Hij roept dan ook op om vooral aangifte te doen.Politie en justitie in het Noorden lopen al langer tegen problemen aan als het gaat om de aanpak van criminaliteit. Toenmalig hoofdofficier van justitie Jan Eland deed vorig jaar een oproep aan het nieuwe kabinet om meer geld vrij te maken voor de aanpak van zware criminaliteit.De oproep van Eland had met name betrekking op het aanstellen van zogenaamde cybercrime-deskundigen. "Traditionele opsporingsmiddelen doen er niet meer toe, er moet echt vernieuwing plaatsvinden. Daar lopen we nu keihard tegenaan", aldus Eland.