Geld verdienen op de vrijmarkt? 'Ik moet mijn moeder nog terugbetalen' Zelfgebakken cupcakes verkopen op de vrijmarkt in Westerbork (foto: RTV Drenthe/Ineke Kemper) Drakenbootrace in Assen (foto: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf) Drukte op de vrijmarkt in Emmen (foto: RTV Drenthe/Ineke Kemper)

EMMEN/WESTERBORK - Heel Drenthe kleurde vandaag oranje. In de hele provincie is Koningsdag goed gevierd; met natuurlijk volle terrassen, vrijmarkten en muziek.

Geschreven door Ineke Kemper

In Emmen kwam de vrijmarkt vanochtend al vroeg op gang. Door de hele binnenstad stonden marktkoopmannen en -vrouwen van alle leeftijden hun waar te verkopen in kraampjes en op kleedjes.



Uitverkocht

Ook in Westerbork was er een vrijmarkt en werden goede zaken gedaan. "Ik heb net mijn kleedje neergelegd en bijna alle spullen zijn al weg", vertelt een jonge verkoper enthousiast. "Een meneer heeft voor twintig euro al m'n Lego meegenomen." Toch wordt hij er niet rijk van. "Ik moet mijn moeder nog terugbetalen."



Drakenbootrace

De Torenlaan in Assen was vandaag omgetoverd tot USA-lane, met oude Amerikaanse auto's en rock 'n roll-muziek. Verder was in de Drentse hoofdstad natuurlijk ook een vrijmarkt en werd menig biertje gedronken.



Tussen de Witterbrug en de Kop van de Vaart werd een drakenbootrace gehouden. Ondernemers verdeeld over zeven teams gingen de strijd met elkaar aan.