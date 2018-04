Ondernemen in Drenthe: Hannover Messe is zien en gezien worden

HANNOVER - De wereld barst van de techniek. Op allerlei vlakken. En die techniek staat niet stil. Dat is goed te zien op de Hannover Messe.

De Hannover Messe is de grootste techbeurs in Europa. Noord-Nederland is er goed vertegenwoordigd. Zo staan verschillende Noordelijke ondernemingen op het plein van Holland High Tech; een gezamenlijk plein van Nederlandse techbedrijven.Onderzoeksinstituut TNO staat er bijvoorbeeld. Maar ook het Groningse Target Holding, het Friese Beenen Industrial Automation uit Heerenveen en Technologies Added uit Emmen.Technologies Added is een high tech-fabriek waar je als klein bedrijf producten kan laten produceren. Dan hoef je het niet in Oost-Europa of Azië te laten doen. Technologies Added is gevestigd in de voormalige fabriek van Philips in Emmen.Volgens Hans Praat, nauw betrokken bij het project, zijn er inmiddels acht ondernemers die gebruik maken van de fabriek. "Deze fabriek gaat er zeker voor zorgen dat er weer productie wordt teruggehaald uit andere landen." Deze week kreeg de fabriek van staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken een officiële status als proeffabriek.Andere standhouders zijn bijvoorbeeld Resato uit Assen en Rademakers Gieterij uit Klazienaveen. Resato is druk bezig om zich verder te ontwikkelen in de waterstofsector. Rademakers heeft veel klanten in Duitsland en merkt dat een beurs als de Hannover Messe veel nieuwe klanten oplevert.Ondernemen in Drenthe is op TV Drenthe te zien na het nieuws. En anders hieronder online.