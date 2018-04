FC Emmen gaat voor zege in belangrijkste wedstrijd van het seizoen

VOETBAL - Na 3330 van de 3420 minuten in de Jupiler League is de kampioen nog niet bekend, is het niet zeker welke clubs zich rechtstreeks plaatsen voor de halve finale van de play-offs en zijn er nog twee ploegen die strijden om het laatste ticket voor de eerste ronde van de nacompetitie.

Als we het niet halen is de deceptie enorm Dick Lukkien, trainer FC Emmen

Jong Ajax heeft de beste papieren voor de titel. Maar de Amsterdamse beloften zijn volledig oninteressant als het gaat om promotie. Die strijd gaat tussen Fortuna Sittard en NEC. Fortuna Sittard, dat Jong PSV ontvangt, staat twee punten boven NEC. De Nijmegenaren gaan op bezoek bij FC Dordrecht.FC Emmen heeft door de 1-2 zege tegen Den Bosch, afgelopen maandag, de belangrijke zevende plek in de Jupiler League weer in handen. Die plek betekent directe plaatsing voor de halve finales van de play-offs. Behoudt FC Emmen de zevende plaats dan heeft de Drentse club na zaterdag ruim anderhalve week voorbereiding op de eerste play-off wedstrijd (tegen Fortuna Sittard of NEC). Deze staat gepland op donderdag 10 mei en de return is drie dagen later.Bij winst van FC Emmen, tegen hekkensluiter Jong Utrecht, is de halve finaleplek zeker. Bij een gelijkspel is Emmen afhankelijk van de eindstand bij Telstar - Cambuur. Wint Cambuur met vier goals of meer bij de subtopper, dan moet Emmen de eerste play-offronde al spelen. Dat is al op dinsdag 1 mei, terwijl de return dan zaterdag 5 mei is. Verliest Emmen zaterdag op eigen veld, dan heeft Cambuur al een 1-0 zege genoeg. De tegenstander zal dan FC Dordrecht zijn.Voor Dick Lukkien is er maar één scenario. "Dat is winnen om dan pas over 12 dagen in te stromen in de halve finale. Dat was ons doel en dat blijft het. Die periode van betrekkelijke rust is gewoon ideaal. Als je verliest, dan is er gewoon eigenlijk geen voorbereidingstijd. Dan maken we het onszelf onmogelijk moeilijk. We moeten dan dinsdag alweer aan de bak en vijf dagen later opnieuw."Het doel is duidelijk en logisch, maar volgens Lukkien zeker geen uitgemaakte zaak. De oefenmeester doelt op de laatste speeldag van het afgelopen seizoen toen de Drentse club op eigen veld verloor van Jong Utrecht. "Bovendien hebben we vorige week ook kunnen zien hoeveel moeite Fortuna Sittard had om van Utrecht te winnen (het werd uiteindelijk 0-1 voor de Limburgers). Mochten we het onverhoopt niet halen, dan zal de deceptie enorm zijn. Maar ook dan moeten we schakelen. Heel snel, want dan wacht de 1e play-offronde al heel snel tegen FC Dordrecht."Lukkien start morgen met dezelfde elf spelers die afgelopen maandag van FC Den Bosch wonnen. "Ik geef deze elf het vertrouwen", aldus Lukkien.FC Emmen - Jong FC Utrecht is natuurlijk live te volgen op Radio Drenthe en online via de liveblog. De radio-uitzending begint al om 19.00 uur. Drie kwartier later begint de wedstrijd.