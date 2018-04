Deel dit artikel:











Opnieuw E&O'er naar Hurry-Up René Jaspers (foto: website E&O)

HANDBAL - René Jaspers speelt volgend seizoen voor Hurry-Up in Zwartemeer. De 21-jarige hoekspeler komt over van buurman E&O, waar hij drie seizoenen speelde.

Bij de club uit Emmen groeide Jaspers uit tot een international. Daarvoor doorliep hij vrijwel alle nationale jeugdselecties.



Niet de eerste

Jaspers treedt met de overgang in de voetsporen van diverse andere spelers die nu nog actief zijn bij de BENE-Leagueclub zoals Sjoerd Boonstra, Tommie Falke, Manuel Kremer, Ruben Fiege en Tim Remer (al speelde hij in de tussentijd bij diverse buitenlandse clubs)



Jaspers licht zijn overstap toe: "Ik kan in de BENE-League veel leren en wil graag mezelf testen op dat niveau. Ook zie ik het zitten in de nieuwe plannen van JMS Hurry-Up en kijk ik uit naar de samenwerking met Tim Remer en Tommie Falke."



E&O liet onlangs bij monde van voorzitter Ernst Söllner weten dat de club uit Emmen blijft mikken op de jeugdopleiding en dat trainer/coach Joop Fiege niet hoeft te rekenen op externe versterkingen.