Programma zaterdagvoetbal Programma zaterdagvoetbal (Foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - Hoop doet leven en zolang er kans is om directe degradatie te ontlopen blijft ACV hopen. Maar met alleen hopen komen de Assenaren niet van de voorlaatste plek af in de 3e divisie en dus zal de formatie van trainer Fred de Boer vandaag punten moeten pakken tegen ASWH uit Hendrik-Ido-Ambacht.

De uitwedstrijd, in december vorig jaar, leverde een 2-0 zege op voor ASWH.



In de 1e klasse E speelt Noordscheschut ook een belangrijk duel om lijfsbehoud. Op eigen veld ontmoet de ploeg van trainer André Mulder het lager geklasseerde vv Groningen.



In de strijd om de titel in de 2e klasse J staat vanmiddag de kraker op het programma: Pelikaan S - FC Klazienaveen. Pelikaan S, sinds kort gecoacht door Joop Gall, is koploper met 44 punten uit 22 duels. FC Klazienaveen staat derde met 39 uit 21. Daartussen in staat Bedum met 43 uit 23.



Bekijk hieronder het complete programma van vandaag:



Derde divisie

ACV - ASWH

Capelle - DOVO

DVS'33 Ermelo - Jong FC Almere City

Jong FC Groningen - VVOG

Harkemase Boys - Jong FC Twente

Magreb '90 - ONS Sneek

ODIN '59 - Jong FC Volendam

Scheveningen - Quick Boys

Spakenburg - Spijkenisse



Hoofdklasse B

NSC Nijkerk - Berkum

AZSV - DFS Opheusden

Staphorst - CSV Apeldoorn



1e klasse E

VEV '67 - Be Quick Dokkum

Winsum - Blauw Wit '34

Noordscheschut - Groningen



2e klasse J

DZOH - NEC Delfzijl

Groen Geel - FC Meppel

Nieuwleusen - De Weide

Pelikaan S - FC Klazienaveen



3e klasse C

Boerakker - Stadspark

Mamio - Noordwolde

Loppersum - HFC '15



3e klasse D

Fit Boys - SVN '69

Hollandscheveld - FDS

Lutten - SCD '83

TONEGO - SCN

BSVV - Hardenberg '85



4e klasse A

Nagele - Heeg

Sleat - Vitesse '63

VENO - Creil

Wolvega - SVBS '77



4e klasse C

ODV - Haulerwijk

VIOD Driesum - ASC '75

Opende - Oostergo

Friese Boys - De Sweach

Ropta Boys - Harkema Opeinde

RWF - Veenhuizen



4e klasse E

Amicitia VMC - Tiendeveen

Borger - FC Zuidlaren

NWVV - CSVC

Sweel - Helpman

Elim - HS '88



5e klasse A

Heerenveen - Boornbergum '80

Espel - Sneek Wit Zwart



5e klasse E

VCG - Mussel

Erica '86 - SC Angelslo

SETA - NKVV

Wildervank - Veendam 1894