Jong Ajax kampioen, Fortuna Sittard naar eredivisie, Almere City nog naar play-offs

VOETBAL - Fortuna Sittard heeft dankzij een 1-0 zege op Jong PSV promotie naar de eredivisie afgedwongen. De Limburgers moesten de landstitel laten aan Jong Ajax, maar omdat de Amsterdammers niet mogen promoveren is het groot feest in Sittard.

NEC, voorafgaand aan het seizoen de gedoodverfde kampioen, redde het dus niet. De club uit Nijmegen, die in de winterstop zes punten voorsprong had op Fortuna Sittard, moet via de play-offs promotie zien te bewerkstelligen. De eerste horde voor de ploeg van trainer Pepijn Lijnders is FC Emmen. De eerste wedstrijd wordt, op donderdag 10 mei, in Emmen gespeeld. De return is zondag 13 mei in De Goffert.Jong Ajax zorgt met het kampioenschap voor een unicum: nog niet eerder werd een beloftenelftal kampioen van de eerste divisie.De laatste speelronde in de Jupiler League werd er een met een spannende ontknoping. Jong Ajax (76 punten), Fortuna Sittard (75 punten) en NEC (73 punten) hadden alle drie nog kans op het kampioenschap. De strijd om directe promotie ging echter alleen tussen Fortuna en NEC, omdat Jong Ajax niet mag promoveren.Fortuna Sittard had daardoor alles in eigen hand. Tegen Jong PSV deed Fortuna wat het moest doen. Finn Stokkers werd de matchwinner, hij maakte kort na rust het enige doelpunt van de wedstrijd.NEC, dat sowieso moest winnen, kwam bij FC Dordrecht niet verder dan een 3-3 gelijkspel.Almere City FC plaatste als achtste en laatste club voor de play-offs. De ploeg van trainer Jack de Gier versloeg de enige concurrent, FC Volendam, op eigen veld: 2-0.Jong Ajax - MVV Maastricht 2-1Fortuna Sittard - Jong PSV 1-0FC Dordrecht - NEC 3-3Jong AZ - De Graafschap 2-2Telstar - SC Cambuur 0-1FC Emmen - Jong FC Utrecht 0-0Almere City FC - FC Volendam 2-0FC Oss - FC Eindhoven 1-1Go Ahead Eagles - FC Den Bosch 1-2Helmond Sport - RKC Waalwijk 2-21. Jong Ajax (kampioen)2. Fortuna Sittard (naar eredivisie)3. NEC (halve finale play-offs)4. De Graafschap (halve finale play-offs)5. Jong PSV6. Telstar (halve finale play-offs)7. FC Emmen (halve finale play-offs)8. Cambuur (1e ronde play-offs)9. Almere City FC (1e ronde play-offs)10. MVV (1e ronde play-offs)11. FC Den Bosch12. FC Eindhoven13. FC Dordrecht (1e ronde play-offs)14. FC Volendam15. FC Oss16. Jong AZ17. Go Ahead Eagles18. RKC19. Helmond Sport20. Jong FC Utrecht