Asser moskee krijgt boze reacties op geldaanvraag in Saudi-Arabië

ASSEN - Moskee El-Moslimien in Assen heeft afgelopen week vele boze reacties gekregen, nadat maandag bekend werd dat het gebedshuis in 2011 om geld in Saudi-Arabië vroeg.

"Gezien de vele reacties die veelal van boze, bezorgde en soms angstige aard waren, willen wij graag onze kant van het verhaal delen", laat de organisatie achter de moskee weten. Daarom organiseert de moskee dinsdag een informatieavond.In totaal hebben dertig moskeeën in Nederland de afgelopen jaren geld ontvangen uit of financiering aangevraagd in Golfstaten. Een van de moskeeën was El-Moslimien, maakten Nieuwsuur en het NRC maandag bekend. Maar volgens de voorzitter van het Asser gebedshuis zou zij het aangevraagde bedrag van 750.000 euro nooit hebben ontvangen.Financiering van moskeeën door Golfstaten als Saudi-Arabië en Koeweit is omstreden. Hiermee zou het salafisme, een fundamentalistische variant van de islam, worden gepromoot.De informatieavond is dinsdag van 19.00 tot 20.30 uur in Moskee El-Moslimien.