Automobilist duikt in sloot in Assen De automobilist eindigde in de sloot (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - Een automobilist is vanochtend lichtgewond geraakt bij een ongeluk op de Maria Montesoryweg in Assen.

Door onbekende reden raakte de man van de weg en eindigde in een sloot. De bestuurder kon na behandeling in een ambulance naar huis. De auto is met schade weggesleept.