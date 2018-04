Drenthe herdenkt: dit zijn de oorlogsmonumenten

Het monument voor het onderduikershol in Valthe (foto: RTV Drenthe / Jörn Reuvers)

ASSEN - In Drenthe worden in deze periode overal herdenkingen gehouden voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

RTV Drenthe besteedt deze hele week extra aandacht aan de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. De hele week maken we een serie mini-documentaires over Drentse oorlogsmonumenten op de website en op radio. Daarnaast blikken vanaf dinsdag op tv, radio en online vooruit op de herdenking in Herinneringscentrum Kamp Westerbork.

In onze provincie zijn ruim 130 monumenten opgericht ter nagedachtenis aan militairen, verzetsmensen, vervolgden en burgerslachtoffers die het leven lieten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op onderstaande kaart kunt u zien waar in uw woonplaats of gemeente een oorlogsmonument staat.