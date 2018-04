Meppel heeft nieuw college van B&W

MEPPEL - Een maatschappelijke businesscase voor het open graven van de gracht, geen verhoging van de Onroerendezaakbelasting (OZB) en een onderzoek of de grenzen van zelfredzaamheid bereikt zijn. Dit zijn drie speerpunten uit het collegeakkoord van de gemeente Meppel.

De collegepartijen Sterk Meppel, VVD en CDA zijn het eens dat de aanpak van de binnenstad moet worden versneld. Kortom: Meppel heeft een collegeakkoord.Formateur en fractievoorzitter van Sterk Meppel Elisabeth Bakkenes legt uit wat het open graven van de gracht betekent: ''We onderzoeken welke economische waarde dat heeft voor de aantrekkingskracht voor de winkels in de binnenstad en de waarde van panden aan die gracht. Pas als blijkt dat het economisch en maatschappelijk voldoende oplevert, begint het college de zoektocht naar geld voor dat megaproject."Een ander thema is zelfredzaamheid. CDA-fractievoorzitter Sandra Wolvekamp: ''We vragen steeds meer van onze inwoners om zelf te doen. We krijgen signalen dat het soms te veel is. We gaan onderzoeken waar de grenzen van zelfredzaamheid liggen. Bijvoorbeeld bij laaggeletterden die alles digitaal moeten regelen en mantelzorgers die overbelast raken. Iedereen die hulp of zorg nodig heeft, moet op de gemeente kunnen rekenen."De VVD heeft volgens fractievoorzitter Frank Perquin in het akkoord gekregen dat de OZB in principe niet gaat stijgen: "Het is ons last-resort. En er komt een onderzoek naar de zwaarte van OZB. We gaan kijken naar obstakels en bochten in wegen. De verkeersdoorstroming moet beter."Perquin: "We hebben acht jaar van bezuinigen achter de rug, hier ligt een akkoord waar we voorzichtig weer kunnen investeren."Alle partijen willen de herstructurering van de binnenstad waar Meppel al mee begonnen is versnellen. Oplossingen voor Bleekerseiland en het Vledder zijn dichtbij, maar er liggen nog andere grote projecten te wachten. Zoals de Swaenenborgh waarbij de aanpak van winkelleegstand en het verkleinen van het winkelgebied een belangrijk is. Ook moet het historisch stadsbeeld worden versterkt en evenementen meer ondersteund worden.Volgens formateur Bakkenes is het wel een traditioneel coalitieakkoord. " Met de gemeenteraad willen we een agenda opstelle n, hoe we dit gaan doen en waar gaandeweg ook nieuwe onderwerpen bij kunnen komen. Hoe dat proces zal gaan moeten we gaan ontdekken. Ook gaan we de inspraak anders aanpakken: vooraf duidelijk maken aan inwoners wat we met de uitkomsten van inspraak gaan doen."Het college van B&W gaat van vier naar drie wethouders. Roelof Pieter Koning (VVD) en Henk ten Hulscher (CDA) keren beiden terug als wethouder. Nieuwkomer is Jaap van der Haar (Sterk Meppel). Van der Haar was jarenlang penningmeester van het landelijk partijbestuur van GroenLinks en voorzitter van GGZ Nederland. Van der Haar gaat dan ook de Meppeler' financiën doen. Ten Hulscher levert die portefeuille in, maar krijgt er een zware voor terug: sociaal domein (o.a zorg). Roelof Pieter Koning mag als wethouder de klus af gaan maken waar hij al aan begonnen was: de binnenstad.Volgens Bakkenes hebben inwoners van Meppel een hele heldere verkiezingsuitslag mee gegeven. Dat vonden ook alle partijen in de raad. Op de verkiezingsavond tekende zich voor de camera van RTV Drenthe al een coalitie van Sterk Meppel, VVD en CDA af . Volgens VVD fractievoorzitter Frank Perquin ontstond er al snel een teamgevoel.Sterk Meppel steeg van 5 naar 6 zetels, de VVD van 4 naar 5 en ook het CDA won een zetel en ging van 3 naar 4: een coalitie van 15 van de 23 raadszetels.Andere thema's zijn onder andere: het oplossen van onveilige plekken in de stad, oplossen van onveilige verkeerssituaties bij scholen en het behouden van en zo volwaardig mogelijk ziekenhuis. Het hele coalitieakkoord is hier te lezen.