Hurry-Up verlengt contract doelman De Knegt

​​HANDBAL - JMS Hurry-Up heeft ook voor volgend seizoen de diensten van keeper René de Knegt weten vast te leggen. Ondanks meerdere aanbiedingen blijft de 22-jarige doelman de club uit Zwartemeer trouw.

Hemmes tekent bij in Zwartemeer

Vorige week werd Sven Hemmes ook al bevestigd als keeper voor het volgende seizoen en nu heeft de club dus ook het contract van De Knegt verlegd. Vorig zomer kwam hij over van Hellas uit Den Haag en door zijn prestaties in de BENE-League was De Knegt in beeld bij andere teams uit die competitie als wel bij enkele Duitse clubs.De keeper die onlangs nog werd opgeroepen voor het nationale elftal denkt zich nog genoeg te kunnen verbeteren in Zwartemeer. "Ik heb het afgelopen jaar veel geleerd en heb geloof in de visie van de club. Meer trainen en weerstand opzoeken zal ook mijn prestaties verder verbeteren. Ik hoop hier volgend jaar mij verder te ontwikkelen" aldus De Knegt in een reactie op de site van Hurry-Up.