Asielhonden speuren voor een nieuwe baas Hond Zuki met haar tijdelijke verzorger Robin. (foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe) Hond Sammy en verzorger Gina. (foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe)

OOSTEINDE - Twintig asielhonden uit het hele land maken vandaag kennis met speuren. Het is bedoeld als een leuke dagbesteding, maar ook om een nieuwe baas te vinden voor die honden die elke dag weer wakker worden in een kennel.

Samen met hun verzorgers komen de honden naar Oosteinde toe om personen op te sporen. Na koffie en taart duiken de twintig honden en de verzorgers het bos bij Uffelte in. De spoorloper laat haar sporen achter op een sok, welke vervolgens aan de honden wordt gegeven. Als de spoorloper in het bos verdwenen is, kan voor de honden de zoektocht beginnen.



Op het goede spoor

De honden Sammy, Dushi en Zuki zijn in het begin nog erg druk, maar gedurende het zoeken komt daar verandering in. "De honden deden het heel goed", vertelt spoorloper Marcella. "Je merkt dat ze het in het begin heel spannend vinden. Ze reageren op alles, ze reageren op elkaar, ze reageren op mij, ze vinden mij spannend. Totdat ze door hebben dat het best wel leuk is om mij te zoeken, omdat ik ook degene ben die de worst bij zich heeft en verdwijnt. Je hebt dan door dat ze steeds meer zelfvertrouwen krijgen en door hebben dat het gewoon heel erg leuk is om iemand te kunnen vinden. Stapje voor stapje leren ze ook dat ze echt hun neus moeten gebruiken en echt door hebben wanneer ze op het goede spoor zitten."



Leuke dag

Ook de deelnemers zien dat de honden plezier hebben. "Ze pikt het eigenlijk heel snel op", vertelt Yvette Luiting over hond Dushi. "Dit wordt niet vaak georganiseerd. Je gunt een hond ook gewoon een leuke dag. Dushi zit er al bijna twee jaar. Ze moet er gewoon even uit. Ze is ongelukkig in de kennel en ik gun haar gewoon een leuke dag."



Hond Zuki zit tijdelijk bij Robin Cossee uit Diever in huis. Zij heeft al drie adoptiehonden en kan helaas niet voor altijd voor Zuki blijven zorgen. Het hondje dat uit Roemenie komt, zat bij een gezin in Brabant. Dat gezin kwam er te laat achter dat ze geen hondenmensen waren en Zuki stond bijna weer op straat. Toen Robin daar achter kwam, kon ze het niet over haar hart verkrijgen om het hondje aan haar lot over te laten.



Toch merk je aan Zuki dat ze nog moeite heeft met contact zoeken met andere mensen. "Zuki is een heel onzeker hondje, dus dat uit zich in blaffen. Je moet weten waar je aan begint als je dit hondje in huis neemt", vertelt Robin. Zij probeert een baasje te vinden voor Zuki die haar veel aandacht wil geven en haar hond wil laten zijn.



Geestelijke uitdaging

Organisator Patrick Slagboom is blij dat er zoveel honden meedoen aan het derde Re-Trail Speurweekend. "Je ziet de honden tijdens zo'n training veranderen. In het begin is het allemaal spannend, maar gedurende de dag richten ze zich helemaal op het speuren. Aan het einde van de dag zijn ze uitgeput, maar hebben ze wel een hele leuke dag gehad", vertelt Slagboom.



Niet alleen leuk

Het is overigens niet alleen maar bedoeld om de honden een leuke dag te bieden. Uiteindelijk moet er een nieuw baasje gevonden worden. Door deze dag leren de verzorgers de honden beter kennen omdat de beestjes zich in een andere omgeving bevinden en zich misschien anders gedragen dan in de kennel. Na zo'n dag hoopt men dat de verzorger de potentiële nieuwe baas beter kan voorlichten over het gedrag van de hond.