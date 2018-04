Deel dit artikel:











Stef Krul wint 27e PWZ Zuidenveldtour Stef Krul wint 27e PWZ Zuidenveldtour (foto: Karin Mulder/RTV Drenthe)

WIELRENNEN - Stef Krul uit het Friese Tjalleberd heeft de 27e editie van de PWZ Zuidenveldtour gewonnen. Dik twee kilometer voor de streep reed de METEC-renner solo weg uit een kopgroep van veertien man. Op de streep hield hij een banddikte over ten opzichte van Maarten van Trijp. Aksel Nommela uit Estland werd derde.

Geschreven door Karin Mulder

Het was voor Krul zijn eerste UCI overwinning. Maar in Nieuw-Amsterdam is hij altijd goed. Hij reed de koers drie keer. Vorig jaar eindigde hij op de derde plaats en twee jaar geleden werd hij hier zesde.



Kopgroep

De beslissende kopgroep ontstond na 125 kilometer koers. Chiel Breukelman nam namens de Noordelijke Wielervereniging Groningen het initiatief. Hij kreeg gezelschap van de Engelsman Chris Opie, de Belg Dennis Coenen en Youri Havik. Pas daarna sloot Krul samen met de Belg Jens Reynders aan. Ook waagden Maarten van Trijp en Joshua Huppertz de sprong naar de kopgroep, net als de winnaar van vorig jaar Rick Ottema en Tim Kerkhof. Pas diep in de finale sloten nog eens drie mannen aan.