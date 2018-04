Verrassing: Een Houten Schooltas met verhalen voor alle Drentse scholen

ASSEN - Twaalf voorwerpen uit de twaalf Drentse gemeenten gebundeld in twaalf verhalen. Binnenkort krijgen alle scholen in Drenthe dit cadeau toegestuurd in een Houten Schooltas.

De scholen krijgen het cadeau omdat de voorleeswedstrijd 25 jaar bestaat. ''We wilden iets bijzonders maken voor alle basisscholen in Drenthe,'' vertelt een van de initiatiefnemers en kinderboekenschrijver Chris Vegter uit Assen. Dat werd de Houten Schooltas. Klein detail, de schooltas is niet van hout, maar van karton. ''Je hebt een beperkt budget, een echte houten schooltas hadden we heel graag gewild, maar het alternatief is een kartonnen doos.''Twaalf verschillende amateurschrijvers schreven verhalen over historische voorwerpen uit Drenthe. ''We keken naar hoe we verbinding kunnen maken tussen de twaalf verschillende gemeenten. Toen kwamen we op het idee om naar voorwerpen te zoeken.'' De historische voorwerpen werden gevonden in het depot van het Drents Museum.''We hebben onder andere een beugeltasje. Een mooi tasje met een beugeltje dat je open en dicht kan doen. Een bronzen dolk, een vaandel uit Hoogeveen, een slot uit Coevorden. Zo hebben we een heleboel dingen verzameld,'' vertelt de kinderboekenschrijver in het RTV Drenthe-radioprogramma Cassata De verhalen zijn geschreven door amateurschrijvers uit het onderwijs. Volgens Vegter loopt hier veel talent rond: ''Er zijn heel veel mensen uit het onderwijs die mee willen werken aan een boek of publicatie.'' Al schreef Vegter zelf ook een verhaal. ''Ik heb geschreven over een unster, een weeginstrument.''Naast dat de voorwerpen voor verbinding zorgen tussen de verhalen, moesten ze ook spannend zijn, humor bevatten of gevoelig zijn. En, kinderen moesten de hoofdrolspelers in het verhaal zijn. ''Alle twaalf de schrijvers hebben wel iets specifieks toegevoegd.''Zelf is Vegter ook nog bezig met twee boeken. ''Eén boek heb ik grotendeels klaar. Dat doe ik met een groep van twaalf kinderboekenschrijvers uit Nederland. Elke schrijver heeft een provincie. Zij schrijven een verhaal over hun eigen provincie. Dat is een mythe of een verhaal dat we hebben herschreven.''Ook is Vegter nog bezig met een eigen boek. ''Dat gaat over een klein robotje. Een jongetje is helemaal gek van een robot en bouwt er een. Hij haalt een link van internet, die er eigenlijk niet had moeten staan en meteen weggehaald wordt. Maar net op dat moment heeft hij hem gedownload naar zijn eigen robot en dat robotje kan dan eigenlijk alles.''De Houten Schooltas wordt op 14 mei gepresenteerd. De scholen krijgen de Houten Schooltas in de week van de landelijke finale van de voorleeswedstrijd. Het zou mooi zijn volgens Vegter als kinderen de verhalen gaan voorlezen. ''De schrijvers moesten het schrijven op niveau van kinderen uit groep zeven. We hopen dat ze het zelf lezen, maar dat ze het ook kunnen voorlezen.''De finale van de voorleeswedstrijd is op 23 mei. Bibian Delger van basisschool De Diedeldoorn uit Emmen vertegenwoordigt Drenthe dit jaar.