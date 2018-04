Maximaal haalbare niet genoeg voor ACV: 'Misschien wel hopen tegen beter weten in'

VOETBAL - Het 1-1 gelijkspel van ACV tegen ASWH was normaal gesproken een prima punt geweest voor de Assenaren, maar in deze fase van het seizoen voelt het als verlies. Helemaal omdat concurrent Capelle op eigen veld met 2-0 won van DOVO.

Daardoor wordt de opgave om in de derde divisie te blijven voor de Assenaren moeilijker en moeilijker. ACV heeft nu 22 punten uit 30 duels. Spijkenisse is nu de eerste prooi waar de ploeg van trainer Fred de Boer op moet jagen. Die ploeg heeft 27 punten en daarboven staat Capelle met 28 punten. "Misschien is het wel hopen tegen beter weten in", laat ACV-aanvoerder Haaye Feenstra weten. De Boer geeft nog niet op. "Absoluut niet. Natuurlijk word het elke week moeilijker, maar we gaan er vol voor. Pas als het gat niet meer te overbruggen is, geven we de strijd op maar ook dan met opgeheven hoofd."De oefenmeester van ACV heeft natuurlijk gelijk. Hij zegt het niet tegen beter weten in, hij zegt het op een reële wijze zoals hij ook het duel tegen ASWH nabeschouwde. "Het was het maximale wat we vandaag konden behalen. We speelden tegen een volwassen ploeg, met lichamelijk sterke spelers. Door een knulligheid komen we op achterstand, met een gelukkige strafschop komen we op 1-1 en in de tweede helft zijn we niet echt bij machte geweest om nog één of twee kansen af te dwingen."ACV kreeg overigens wel de eerste twee aardige kansen van de wedstrijd, maar de kopbal van Marco van der Heide ging via de doelman tegen de lat en een vrije bal van Pascal Huser ging rakelings over. Een fraaie omhaal van Ismael Yilderim betekende het eerste gevaar van ASWH, maar ACV-doelman Ben Wormmeester kwam met de schrik vrij, maar moest na exact een half uur toch vissen toen ASWH-captain Jesper van den Bosch een niet te missen kans kreeg: 0-1.De thuisclub was even aangeslagen maar richtte zich toch weer op. Marco van der Heide versierde op slag van rust een strafschop die onberispelijk werd binnengeschoten door Gijs Jasper: 1-1.In de tweede helft vloeiden de krachten langzaam maar zeker weg bij ACV. Fred de Boer probeerde met drie verse krachten nog wel iets te forceren, maar verder dan een kopballetje van Marco van der Heide en een lob van invaller Justin Mulder kwam de thuisclub niet.