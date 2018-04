Liveblog FC Emmen - Jong FC Utrecht

Deel dit artikel:











VOETBAL - Na 3330 van de 3420 minuten in de Jupiler League is de kampioen nog niet bekend, is het niet zeker welke clubs zich rechtstreeks plaatsen voor de halve finale van de play-offs en zijn er nog twee ploegen die strijden om het laatste ticket voor de eerste ronde van de nacompetitie.





Welke ploeg promoveert: NEC of Fortuna Sittard?

Ook houden we u vanavond op de hoogte van de strijd om directe promotie in de Jupiler League. Fortuna Sittard heeft daarvoor de beste papieren, terwijl NEC hoopt op een misstap van de Limburgse club. Fortuna speelt thuis tegen Jong PSV en NEC gaat op bezoek bij FC Dordrecht.



Volg FC Emmen - Jong FC Utrecht



