Auto's botsen op Norgerweg in Roden De botsing gebeurde op de Norgerweg in Roden (foto: Van Oost Media)

RODEN - Op de Norgerweg in Roden zijn aan het einde van de middag twee auto's op elkaar gebotst. Dit gebeurde voor de ingang van camping Ot en Sien.

Een van de auto's kwam in de bosjes naast de weg tot stilstand. De hulpdiensten hoefden niet ter plaatse te komen. De auto's raakten wel beschadigd.



Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de botsing is.