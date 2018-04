Deel dit artikel:











Hunebedhighway: 'Mensen gaan zeggen: heb jij daar weleens gereden?' 'Mensen gaan zeggen: heb jij daar weleens gereden?' (foto: Archief RTV Drenthe)

COEVORDEN - Drenthe krijgt een eigen Route 66, de Hunebedhighway. Hein Klompmaker, van het hunebedscentrum bedacht de naam acht jaar geleden en voor de zomer gaat het dan eindelijk gebeuren.

''Het idee is dat je op een andere manier naar een weg zou kunnen kijken. Route 66 is natuurlijk het iconische voorbeeld. Dat hebben we nog niet in Nederland. De Hondsrug is een bijzonder gebied. Dat is het Geopark en het heeft UNESCO-status. Er is heel veel aan weerszijde van de N34 te beleven,'' vertelt Klompmaker.



Passend bij de strategie

Ook gedeputeerde Henk Brink is enthousiast. ''Ik vond het een geweldig idee toen ik het hoorde''. Maar er moesten nog wel een aantal dingen geregeld worden. ''Je moet het allemaal even op elkaar afstemmen. Past het bij de strategie van Marketing Drenthe, hoe kijkt het recreatieschap er tegenaan en wat vindt het Geopark er zelf van."



Voor de zomer klaar

Dit lukte, en voor de zomer komen de bordjes bij de weg. Brink: ''Bij alle opritten komen borden en als je de provincie inrijdt dan gaan we neerzetten dat er in Drenthe de Hunebedhighway is. Dit blijft hangen, mensen gaan zeggen: 'heb jij daar weleens gereden?'''



Beleving

De bedoeling is niet dat er meer mensen naar de N34 komen, maar het gaat vooral om de beleving. ''Ik denk dat de Hunebedhighway vooral moet brengen dat men beseft dat je door een bijzonder stukje Drenthe rijdt. Over de Hondsrug waar bijna negentig procent van de hunebedden aanliggen. Er is zoveel te zien en te beleven,'' vertelt Henk Brink.



Klompmaker heeft nog wel tips voor het mooiste stukje van de weg: ''Dat is tussen Odoorn en Exloo. Dat is net opgeknapt, ik vind het een mooie weg geworden en je rijdt door het bosgebied van de Hondsrug.''