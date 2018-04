FC Emmen zeker van halve finales play-offs: 'Nu begint het pas'

Deel dit artikel:











VOETBAL - FC Emmen is verzekerd van de halve finales van de play-offs. Een 0-0 gelijkspel tegen Jong FC Utrecht was voldoende voor de mannen van trainer Dick Lukkien.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Cambuur, de enig overgebleven concurrent van Emmen, moest met vier goals verschil winnen bij Telstar maar kwam niet verder dan een 1-0 zege.



"We zijn blij dat we zeker zijn van de halve finale. Dat was onze doelstelling... maar nu begint het pas echt", aldus assistent-trainer Casper Goedkoop.



Titel naar Jong Ajax, Fortuna Sittard naar eredivisie

De titel in de Jupiler League ging naar Jong Ajax dat met 2-1 won van MVV, maar Fortuna Sittard promoveert. De Limburgers waren op eigen veld met 1-0 te sterk voor Jong PSV.



NEC

FC Emmen komt donderdag 10 mei weer in actie, dan op eigen veld tegen NEC in halve finale van de play-offs. Emmen start met een thuisduel en speelt zondag 13 mei opnieuw in De Goffert.