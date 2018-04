Deel dit artikel:











Oppermachtig Hurry-Up genadig voor DFS Arnhem Hurry-Up had geen kind aan DFS Arnhem (foto: Twitter Hurry-Up)

HANDBAL - Hurry-Up heeft ook de vijfde wedstrijd van de play-offs voor een plaats in BENE-League gewonnen. De ploeg uit Zwartemeer, die al zeker is van klassenbehoud, versloeg DFS Arnhem met 36-26. Die uitslag was een magere afspiegeling van de krachtsverhoudingen.

De ploeg van Martin Vlijm, die voor het laatst in Zwartemeer op de bank zal als coach, is overduidelijk de sterkste in de play-offs en liet die overmacht tegen Arnhem nogmaals zien. Al in de rust had de ploeg uit Zwartemeer een voorsprong van 23-12 opgebouwd.



Niet lang na rust was de score al opgelopen tot 32-15 terwijl er nog twintig minuten waren te spelen. Daarna liet Hurry-Up de teugels vieren en scoorde het tot het fluitsignaal nog maar vier keer. Arnhem daarentegen kreeg alle ruimte, maar bij elf treffers stokte de productie.



Ook Quintus veilig

Door de zege van Quintus op Houten (28-31) blijft ook Quintus behouden voor de BENE-League en zien we volgend seizoen dus geen nieuwe Nederlandse club terug op het hoogste handbalniveau.