Bekijk hier het schema van de play-offs

VOETBAL - NEC, De Graafschap, Telstar, FC Emmen, Cambuur, Almere City FC, MVV en FC Dordrecht zijn de acht Jupiler League clubs die gaan strijden om twee plekken in de eredivisie.

FC Emmen zeker van halve finales play-offs: 'Nu begint het pas'

De twee eredivisionisten, die in de halve finale instromen, zijn nog niet bekend.MVV, Almere City, FC Dordrecht en SC Cambuur bijten het spits af. MVV en Almere City zijn aan elkaar gekoppeld en Cambuur neemt het op tegen Dordrecht. Over een week weten we welke twee ploegen zich melden in de halve finale.MVV - Almere City, 18.30 uurFC Dordrecht - SC Cambuur, 20.45 uurAlmere City - MVV, 18.30 uurSC Cambuur - FC Dordrecht, 20.45 uurIn de halve finales melden ook de nummers zestien en zeventien van de Eredivisie zich. De nummer zestien, nu Roda JC, treft de winnaar van MVV - Almere City. Cambuur of Dordrecht neemt het in de halve finale op tegen de nummer zeventien, virtueel is dat momenteel Sparta. De andere affiches zijn al bekend: FC Emmen - NEC en Telstar - De Graafschap.Telstar - De Graafschap, 14.30 uurFC Emmen - NEC, 12.30 uurFC Dordrecht/SC Cambuur - nummer 17 uit Eredivisie, 16.45 uurMVV/Almere City - nummer 16 uit Eredivisie, 20.00 uurDe Graafschap - Telstar, 14.30 uurNEC - FC Emmen, 12.30 uurNummer 17 Eredivisie - FC Dordrecht/SC Cambuur, 16.45 uurNummer 16 Eredivisie - MVV/Almere City 20.00 uurHet groepje clubs (Dordrecht, Cambuur, nummer zeventien Eredivisie, FC Emmen en NEC) strijdt aan het ene kant van het schema om één Eredivisie-ticket. Van het rijtje clubs MVV, Almere City, nummer zestien Eredivisie, Telstar en De Graafschap zien we volgend seizoen eentje terug in de EredivisieDonderdag 17 mei en zondag 20 mei (de return)