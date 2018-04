Deel dit artikel:











Supporters NEC wachten spelersbus op De spelersbus van NEC werd opgewacht door boze supporters (foto: Omroep Gelderland)

VOETBAL - FC Emmen vierde vanavond, ondanks het gelijkspel tegen Jong FC Utrecht, feest. Het bereiken van de halve finale van de play-offs betekent dat de Drentse club de doelstelling van dit seizoen heeft behaald. Hoe anders is dat voor NEC, de tegenstander van Emmen in de halve eindstrijd voor een plek in de eredivisie: de spelers van die club werden bij De Goffert opgewacht door ruim 100 boze supporters.





Vertrek Lijnders

Bij aankomst van de bus schreeuwden fans leuzen als 'Weggegooid geld, weggegooid geld'. Ook riepen ze op tot een vertrek van trainer Pepijn Lijnders. De Mobiele Eenheid is bij De Goffert aanwezig om te rust te bewaren.



Lees ook: FC Emmen zeker van halve finales play-offs: 'Nu begint het pas' De Nijmegenaren speelde eerder op de avond teleurstellend met 3-3 gelijk bij FC Dordrecht en zagen Fortuna Sittard ervandoor gaan met directe promotie naar de eredivisie.