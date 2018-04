Deel dit artikel:











​Automobilist gewond bij ongeluk in Elim De auto kwam op de zijkant tot stilstand (foto: Persbureau Meter)

ELIM - In Elim is vanochtend een auto tegen een boom gereden. De bestuurder raakte gewond.

De automobilist reed over de Carstensdijk en raakte door onbekende oorzaak van de weg. Het voertuig botste tegen een boom en kwam op de zijkant tot stilstand op het fietspad naast de weg.



Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe ernstig zijn of haar verwondingen zijn.