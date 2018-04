Deel dit artikel:











Programma zondagvoetbal Programma zondagvoetbal (Foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - Het is officieel een inhaalweekend voor de amateurs, maar het programma is ook vandaag weer bommetje vol. In de hoofdklasse A speelt het Asser Achilles 1894 op eigen veld tegen DHC uit Delft. Een belangrijke pot voor de mannen van trainer Paul Weerman in de strijd om het kampioenschap.





Bekijk hieronder het complete programma van vandaag:



Hoofdklasse A

MSC - Sneek Wit Zwart 3-2

Hollandia - Silvolde

SDO - Jong Achilles '29

De Bataven - Heerenveen

Achilles 1894 - DHC



1e klasse F

Bergum - Emmen

SVBO - WVV

Noordster - FVC



2e klasse K

DTD - Oerterp

MKV '29 - GOMOS

Sint Annaparochie - Forward GSAVV

Peize - Stadspark

Roden - LSC 1890



2e klasse L

Ruinerwold - Heerde

Germanicus - Olyphia

VKW - Stadskanaal

Raptim - Zuidwolde

Valthermond - Emmeloord

Beilen - SC Erica



3e klasse A

Drachten - Trynwâlden

Warga - Geel Wit

Nieuw Roden - Harlingen



3e klasse B

ZNC - SVZ

Muntendam - Siddeburen

HSC - Annen

VAKO - Wildervank

ASVB - Actief



3e klasse C

Musselkanaal - Dalfsen

Twedo - Dalen

Gieten - FC Ter Apel '96

HODO - CEC

OVC '21 - EMMS

Sleen - SVV '04



3e klasse D

Jubbega - Akkrum

Renado - Trinitas

Wijster - Havelte

Dwingeloo - Gorredijk

Mildam - Oldemarkt



4e klasse B

Surhuisterveen - Stânfries

Donkerbroek- Bakkeveen

Smilde '94 - De Wilper Boys

Haulerwijk - Bedum



4e klasse C

Alteveer - Gieterveen

Bellingwolde - FVV

Sellingen - Westerwolde

MOVV - Heiligerlee

Harkstede - Pekelder Boys



4e klasse D

Bargeres - Schoonebeek

EHS '85 - DSC '65

HOC- Weiteveense Boys

Protos - WKE-16

Sweel - Zwartemeerse Boys

Titan - Valther Boys



4e klasse E

Oldeholtpade - De Blesse

BEW - Ruinen

FC Kraggenburg - VENO

Old Forward - Pesse

Wacker - Steenwijk



5e klasse A

Blankenham - Kuinre

Willemsoord - Scheerwolde

DOS '63 - Giethoorn

Uffelte - IJhorst



5e klasse C

Zandhuizen - Makkinga

HHCombi - Oosterstreek

Houtigehage - Hoogersmilde

VWC - Diever/Wapse



5e klasse D

Eenrum - Froombosch

Kloosterburen - Yde de Punt

Warffum - Woltersum

Eext - Tynaarlo



5e klasse E

Farmsum - THOS

Meede - DWZ

Oldambtster Boys - WEO

Wedde - Drieborg

Bareveld - Nieuweschans



5e klasse F

Buinen - SVBC

EEC - VIOS O

GKC - Buinerveen

KSC - Gasselternijveen

Sportclub Roswinkel - JVV

Zandpol - De Treffer '16



