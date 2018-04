ACV'er Haaye Feenstra denkt aan stoppen

VOETBAL - Het gevoel neigt naar stoppen, maar dat kan in de komende zeven dagen nog veranderen. Dat is op dit moment de status van de gedachten van ACV-aanvoerder Haaye Feenstra. De 30-jarige middenvelder kan het voetballen op 3e divisie niveau eigenlijk niet combineren met zijn werk als bakker.

Maximaal haalbare niet genoeg voor ACV: 'Misschien wel hopen tegen beter weten in'

Feenstra is bezig aan zijn zesde seizoen bij ACV en geldt sinds zijn eerste wedstrijd van de Asser club als één van de sterkhouders: altijd coachend, keihard werkend en bovenal een echte teamplayer.De oud-speler van ZFC Zuidlaren, Achilles 1894 en de BV Veendam kwam in de zomer van 2012 naar ACV en hikte met de club lang tegen promotie naar de 3e divisie aan. Ook vorig jaar was er even twijfel, maar toen ACV de zo gewilde promotie had bewerkstelligd knoopte Feenstra er nog een jaar aan vast.Maar het huidige seizoen is zwaar, ook mentaal voor Feenstra. "Ik ga alles nog even goed overdenken en volgende week hak ik de knoop door."