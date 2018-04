Ondernemer mag 2.000 kilo vuurwerk opslaan in centrum Coevorden: bewoners furieus

COEVORDEN - In het centrum van Coevorden mag een ondernemer straks 2.000 kilo knal- en siervuurwerk opslaan. De gemeente heeft een vergunningaanvraag voor de bouw van de opslagplaats aan de Friesestraat goedgekeurd.

Omwonenden zijn volgens NPO Radio 1 furieus. Ineke Heidemans woont boven de geplande vuurwerkbunker en zegt tegen de radiozender zich niet meer veilig te voelen. "We vinden het echt verschrikkelijk. We leven continu in een vreselijke angst. We slapen straks op een bom, dat wil toch niemand?"Volgens Heidemans heeft de gemeente haar zaken niet op orde. "Er moet eerst iets gebeuren. Coevorden ligt hiermee achter op de rest van Nederland."Volgens Franca Damen van Kneppelhout & Korthals Advocaten rammelt de verleende vergunning. "De gemeente heeft in de vergunning niet gemotiveerd waarom de vuurwerkbunker aan de regels van het bestemmingsplan zou voldoen. Gemeenten moeten motiveren waarom de aanvrager aan de relevante regels voldoet", zegt zij tegen NPO Radio 1.Volgens Damen lijkt het erop dat een vuurwerkbunker niet mag in het centrum. "Het bestemmingsplan staat op deze locatie namelijk alleen bepaalde aangewezen bedrijven en detailhandel toe. Een vuurwerkopslag valt daar niet onder."De gemeente Coevorden laat in een schriftelijk reactie weten dat de vuurwerkopslag in het bestemmingsplan past en dat het plan aan alle technische eisen voldoet. Daarom mag de gemeente de aanvraag naar eigen zeggen niet weigeren. "Bewoners hebben nu vijf weken de mogelijkheid om bezwaar te maken", aldus een woordvoerder.